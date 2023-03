Napoli, Kvaratskhelia al NY Times: “Sembrava un sogno, ho dovuto ricordare a me stesso che era la realtà” (Di martedì 14 marzo 2023) “L’inizio è stato così fluido che Sembrava un sogno. Ma a un certo punto, all’inizio, ho dovuto riprendermi, ricordare a me stesso che non era un sogno, che era la realtà, e dovevo trovare la forza in me stesso per viverlo”. Kvicha Kvaratskhelia è il protagonista di un pezzo/intervista in cui racconta al New York Times la sua favola in quel di Napoli. “Tendo a cedere alla gratitudine. Sono grato per ogni pezzo di amore e affetto che le persone mi mostrano – spiega il giovane georgiano -. È una fonte di motivazione e ispirazione. È una responsabilità enorme. Devo dimostrare ogni partita che posso mantenere le promesse. La libertà è la mia firma, è una cosa che riconosco in me stesso. ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) “L’inizio è stato così fluido cheun. Ma a un certo punto, all’inizio, horiprendermi,a meche non era un, che era la, e dovevo trovare la forza in meper viverlo”. Kvichaè il protagonista di un pezzo/intervista in cui racconta al New Yorkla sua favola in quel di. “Tendo a cedere alla gratitudine. Sono grato per ogni pezzo di amore e affetto che le persone mi mostrano – spiega il giovane georgiano -. È una fonte di motivazione e ispirazione. È una responsabilità enorme. Devo dimostrare ogni partita che posso mantenere le promesse. La libertà è la mia firma, è una cosa che riconosco in me. ...

