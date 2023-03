Napoli, foto sospetta sul documento: 39enne arrestato all’ufficio postale (Di martedì 14 marzo 2023) Incastrato da una foto apposta su un documento non suo. Si è presentato all’ufficio postale della Galleria Umberto I di Napoli per richiedere una carta di credito prepagata ma è finito in manette. Si tratta di G.P., un 39enne di Arpino con precedenti di polizia. Napoli, si presenta all’ufficio postale per una carta prepagata: viene L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 marzo 2023) Incastrato da unaapposta su unnon suo. Si è presentatodella Galleria Umberto I diper richiedere una carta di credito prepagata ma è finito in manette. Si tratta di G.P., undi Arpino con precedenti di polizia., si presentaper una carta prepagata: viene L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DivulgoConAnsia : #AlbertoAngela ha messo a segno un’esperienza davvero unica. Insieme ai suoi collaboratori e ad #HarperCollins Ital… - NapoliAddict : FOTO: L'allenamento del Napoli per la partita contro l'Eintracht #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per semp… - psnapoli : Ecco le foto dell’allenamento del #Napoli prima della partita contro l'#EintrachtFrancoforte di domani. Foto Mosca… - StreetNews24 : NAPOLI - Un albero cresciuto sul tetto di una cappella cimiteriale. Anzi, più di uno. C'è anche questo tra degrado,… - PaolaRgnm : RT @simoneresiste: Aspè aspè aspè aspè a-spè, ma in Corea trasmettono le partite del Napoli usando una foto fissa di Kim in grafica? Popolo… -