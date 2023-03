Napoli-Eintracht, l’appello di Di Lorenzo ai tifosi: “Non cadete in provocazioni” (Di martedì 14 marzo 2023) Il capitano azzurro ha lanciato un appello ai sostenitori partenopei in vista della sfida di Champions di domani Napoli-Eintracht e dei possibili scontri con i tifosi tedeschi. Attraverso le pagine social del Calcio Napoli, il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, ha lanciato un appello a tutti i tifosi partenopei. In vista della sfida di ritorno Leggi su 2anews (Di martedì 14 marzo 2023) Il capitano azzurro ha lanciato un appello ai sostenitori partenopei in vista della sfida di Champions di domanie dei possibili scontri con itedeschi. Attraverso le pagine social del Calcio, il capitano azzurro, Giovanni Di, ha lanciato un appello a tutti ipartenopei. In vista della sfida di ritorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - rsimonetti57 : RT @GioFrezzetti: Ha ragione capitan #DiLorenzo: tifosi del #Napoli non cadete nelle provocazioni di quelli dell’#Eintracht! La stampa ital… - sscalcionapoli1 : Lubrano: “L’Eintracht chiederà un risarcimento danni, il Napoli non rischia nulla” - planetwin365ita : ??#Partenopei sereni per un'andata in discesa e per un ritorno tra le mura amiche, dove hanno perso solo 1 match in… -