Napoli-Eintracht | la furia di Ceferin | “Decisione intollerabile | faremo qualcosa”

(Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente Aleksandersi lamenta del divieto della vendita ai biglietti ai nati e residenti a Francoforte.è una città blindata in queste ore, a causa dell’arrivo di 400 ultras dell’Francoforte che sono arrivati nel capoluogo partenopeo, nonostante non abbiano il biglietto per assistere alla sfida di Champions League che si gioca domani allo stadio Maradona. Il divieto è stato imposto dalle autorità italiane, contro cui si è scagliato Aleksander, presidente della Uefa che ha detto: “Se succededel genere, non si può giocare lì. È semplice: cambieremo le regole. Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non siano ammessi. Questa situazione è. Abbiamo urgente bisogno di fareal ...

In vista del match di ritorno negli ottavi di Champions League, il tecnico dell'Glasner ha avvisato il: "Siamo qui e possiamo ribaltare il 2 - 0 dell'andata, è questo il nostro scopo. Abbiamo rivisto e analizzato il match d'andata e ci è chiaro quello che ...Il settore Ospiti dello stadio Maradona resterà chiuso per motivi di ordine pubblico, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League traedFrancoforte . Ma dalla Germania sono lo stesso già arrivati in città almeno 500 tifosi tedeschi senza biglietto e dunque il rischio di incidenti resta alto. Per questo il club ...Per gli azzurri, che si giocheranno lo storico pass per i quarti, da proteggere il doppio vantaggio maturato nella gara di andata in ...

Il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League è diventato un caso anche per la UEFA. “Questa situazione è ...L'anno scorso noi eliminati dal Barcellona, l'Eintracht poi andò al Camp Nou a vincere. Quindi totale rispetto per il lavoro di Glasner. Sappiamo che sarà partita durissima". Il Napoli prosegue la sua ...