Napoli-Eintracht | il prefetto vieta la trasferta solo ai tedeschi Ma in 400 arrivano a Napoli | VIDEO

Napoli-Eintracht, il prefetto vieta la trasferta solo ai tedeschi. Ma in 400 arrivano a Napoli

Domani, 15 marzo, allo stadio Maradona si disputerà il match di ritorno di Champions tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte. Una partita che è diventata un caso diplomatico, a partire dalla vendita dei biglietti per il settore ospiti. In un primo momento, il ministero dell'Interno aveva deciso di vietare la vendita dei tagliandi per tutti i tifosi tedeschi. Poi, il Tar di Napoli ha escluso dall'acquisto solo i tifosi del Francoforte. Tuttavia, in 400 sono ugualmente giunti ...

