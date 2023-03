Napoli-Eintracht | Glasner in conferenza | “Possiamo passare Divieto ai tifosi? Abbiamo un’idea”

(Di martedì 14 marzo 2023) La Champions League sembra essere diventata l’habitat naturale delin questa stagione. Gli azzurri sono arrivati agli ottavi di finale vincendo 5 partite su 6 nel girone, perdendo solo contro il Liverpool ad Anfield Road. All’andata contro l’Francoforte hanno vinto per 0-2, dandosi la grande possibilità diper la prima volta ai quarti di finale della competizione europea. Alla vigilia diFrancoforte, l’allenatore del club tedesco Oliverha presentato la sfida instampa, insieme al capitano Sebastian Rode. Daremo tutto per ribaltare il risultato dell’andata,dimostrato di poter rimediare alle nostre assenze, anche senza Kolo ...

Stadio Maradona sold out per la partita dei quarti di finale: fischio d'inizio mercoledì 15 marzo alle 21. Preoccupazione per l'arrivo dei tifosi tedeschi a. Divieto vendita ...- Alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l', in programma mercoledì 15 marzo alle 21 allo stadio Maradona, Luciano Spalletti presenta in ...Seduta mattutina per ilal Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di mister Luciano Spalletti, preparano il match contro l'Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions ...

Napoli-Eintracht, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Oliver Glasner presenta la sfida al Napoli. Il tecnico dell'Eintracht interverrà in conferenza stampa a partire dalle 18 in vista del match di domani valido per il ritorno degli ottavi di finale di ...Giacomo Raspadori é prossimo al rientro in campo dopo un problema che lo ha costretto a restare fuori nelle ultime 4 partite.