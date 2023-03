Napoli-Eintracht, Ceferin: “Intollerabile il divieto di trasferta” (Di martedì 14 marzo 2023) Anche la Uefa interviene sulla trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht per il match di Napoli in Champions League. “E’ inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi (allo stadio, ndr). Questa situazione è Intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata”, ha detto il presidente dell’organo continentale Aleksander Ceferin a proposito del divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League al ‘Maradona’. Una diatriba legale si è sviluppata sul tema, alla luce di alcuni incidenti tra le tifoserie nel match di andata. “Dobbiamo dire che se succede ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Anche la Uefa interviene sullavietata ai tifosi dell’per il match diin Champions League. “E’ inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi (allo stadio, ndr). Questa situazione è. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata”, ha detto il presidente dell’organo continentale Aleksandera proposito deldiimposto ai tifosi dell’residenti a Francoforte in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League al ‘Maradona’. Una diatriba legale si è sviluppata sul tema, alla luce di alcuni incidenti tra le tifoserie nel match di andata. “Dobbiamo dire che se succede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - Fantacalcio : Occhio Napoli, Glasner ci crede: 'Eintracht qui per ribaltare lo 0-2' - granatissimi : Verso Napoli-Eintracht: 300 tifosi tedeschi in stazione a Salerno -