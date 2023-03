Napoli Eintracht, appello di Di Lorenzo ai tifosi: “Ve lo chiedo da capitano” – VIDEO (Di martedì 14 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti è ad un passo dalla storia. Gli azzurri, guidati da capitan Di Lorenzo, possono arrivare per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. La partita di domani sera al ‘Maradona‘ contro l’Eintracht Francoforte è stata caratterizzata da un numero infinito di polemiche dovuto al divieto imposto ai tifosi tedeschi di arrivare in città per assistere alla partita. La Prefettura teme scontri tra gli ultras e ha tentato di contenere il più possibile i rischi. Ma dall’Eintracht e, in generale, da Francoforte, sono arrivate forti accuse alle forze dell’ordine italiane per la gestione del caso. Stadio MaradonaIl messaggio: “Non cadiamo in provocazioni” Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, attraverso i canali social del club ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi Luciano Spalletti è ad un passo dalla storia. Gli azzurri, guidati da capitan Di, possono arrivare per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. La partita di domani sera al ‘Maradona‘ contro l’Francoforte è stata caratterizzata da un numero infinito di polemiche dovuto al divieto imposto aitedeschi di arrivare in città per assistere alla partita. La Prefettura teme scontri tra gli ultras e ha tentato di contenere il più possibile i rischi. Ma dall’e, in generale, da Francoforte, sono arrivate forti accuse alle forze dell’ordine italiane per la gestione del caso. Stadio MaradonaIl messaggio: “Non cadiamo in provocazioni” Giovanni Di, difensore del, attraverso i canali social del club ...

