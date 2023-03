Napoli: arrestato uno spacciatore, aveva 9 involucri di hashish (Di martedì 14 marzo 2023) contenenti circa 23 grammi di hashish e 35 euro Napoli: arrestato uno spacciatore. Venerdì sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Ignazio Ciaia, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di una banconota; i due, alla vista dei poliziotti, si sono allontanati velocemente. Gli agenti hanno bloccato lo spacciatore in via Carriera Grande trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti circa 23 grammi di hashish e 35 euro. Un 26enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è finito in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Se ti va lascia un like alla notra pagina ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 14 marzo 2023) contenenti circa 23 grammi die 35 eurouno. Venerdì sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Ignazio Ciaia, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di una banconota; i due, alla vista dei poliziotti, si sono allontanati velocemente. Gli agenti hanno bloccato loin via Carriera Grande trovandolo in possesso di 9contenenti circa 23 grammi die 35 euro. Un 26enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è finito in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Se ti va lascia un like alla notra pagina ...

