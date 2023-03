Napoli, armato di mattone distrugge auto e prende a morsi i vigili: arrestato (Di martedì 14 marzo 2023) Agenti della Municipale picchiati al quartiere Vasto di Napoli. Ad avere la peggio uno dei caschi bianchi ferito alla mano da un uomo armato di mattone che stava distruggendo alcune vetture in sosta. Napoli, armato di mattone distrugge auto in sosta e prende a morsi agenti della Municipale Una pattuglia di Polizia Locale dell’Unità San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 marzo 2023) Agenti della Municipale picchiati al quartiere Vasto di. Ad avere la peggio uno dei caschi bianchi ferito alla mano da un uomodiche stavando alcune vetture in sosta.diin sosta eagenti della Municipale Una pattuglia di Polizia Locale dell’Unità San L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

