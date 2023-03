Napoli, 30enne ucciso per aver colpito un ragazzino durante i festeggiamenti per mondiali del 2006: arrestati due camorristi (Di martedì 14 marzo 2023) Il 9 luglio del 2006, mentre tutta la città di Napoli esultava per la vittoria della nazionale italiana ai mondiali, l’allora 30enne Michele Coscia venne ucciso mentre sventolava una bandiera nel pieno dei festeggiamenti. Per il suo omicidio sono stati arrestati oggi due uomini, Luigi e Nicola Torino, fratelli, rispettivamente di 45 e 43 anni. Secondo le ricostruzioni, Michele Coscia sarebbe stato ucciso per avere colpito per errore, durante l’esultanza dovuta alla partita, il fratellino allora minorenne dei due uomini. In seguito Nicola Torino avrebbe raggiunto e ucciso il trentenne, dinanzi a molte altre persone, due delle quali rimasero ferite accidentalmente. Nei confronti dei due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Il 9 luglio del, mentre tutta la città diesultava per la vittoria della nazionale italiana ai, l’alloraMichele Coscia vennementre sventolava una bandiera nel pieno dei. Per il suo omicidio sono statioggi due uomini, Luigi e Nicola Torino, fratelli, rispettivamente di 45 e 43 anni. Secondo le ricostruzioni, Michele Coscia sarebbe statoperper errore,l’esultanza dovuta alla partita, il fratellino allora minorenne dei due uomini. In seguito Nicola Torino avrebbe raggiunto eil trentenne, dinanzi a molte altre persone, due delle quali rimasero ferite accidentalmente. Nei confronti dei due ...

