Napoli | 14enne picchiata da un gruppo di ragazzine per gelosia | le strappano i capelli e postano una ciocca sui social

(Di martedì 14 marzo 2023) Con l’aiuto di tre coetanee, una bambina di 11 anni ha aggredito una ragazzina di 14 anni davanti a un bar di San Giorgio a Cremano, in provincia di, e dopo averla presa a calci e pugni le ha strappato unadi, poi mostrata come “trofeo” sui. Il motivo della spedizione punitiva è la: la vittima avrebbe conteso all’autrice del gesto un fidanzatino, anche lui undicenne. Laè stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santobono: secondo quanto ha dichiarato la ragazzina più grande, prima di essere aggredita le è stato intimato di lasciar stare il ragazzo conteso. Quando era ormai a terra sono entrate in azione anche le amiche, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che hanno infierito con calci e pugni. Le giovanissime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Napoli, 14enne ricoverata al Santobono dopo una lite tra coetanei a San Giorgio - cronachecampane : Napoli, 14enne ferito al volto con tirapugni da coetanei - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, 14enne picchiato con un tirapugni da una baby gang -

Negli stessi minuti in cui a, in piazza Municipio, un 12enne veniva accoltellato da coetanei, nella vicina San Giorgio una banda di ragazzine, tutte dodicenni provenienti da Barra, se le ...Ecco il retroscena della violenta aggressione avvenuta ieri davanti a un bar di San Giorgio a Cremano () . Laè stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Santobono ...... è terrificante quanto avvenuto a San Giorgio a Cremano, in provincia di, nella serata di ... tre arrestati, due sono minorenni Lafinita in ospedale I Carabinieri della compagnia Vomero ...

Napoli, 14enne picchiata da un gruppo di ragazzine per gelosia: le strappano i capelli TPI

Ciocche di capelli neri per terra, lì dove una ragazza di 14 anni poco prima era stata massacrata di botte da una dodicenne e dalle sue amiche. Motivo Gelosia per i messaggini Whastapp ...Picchiata da un gruppo di giovanissime, almeno cinque, perché avrebbe scambiato dei messaggi con un ragazzino. È successo sabato sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli davanti a un bar a ...