Musica e libri all’Acquario Romano | ‘Musica per la Memoria’ e gli ‘Anni Bui’ per tutte le vittime del terrorismo tra le forze dell’ordine

"Musica per la Memoria". E' il titolo dell'evento organizzato e promosso dall'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani e patrocinato dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Il concerto – in programma giovedi' 16 marzo alle 20,30 all'Acquario Romano – vuole ricordare tutte le vittime del terrorismo tra le forze dell'ordine ecommemorare, contestualmente, il 45esimo anniversario della strage di via Fani. L'obiettivo e' quello di trasformare tale giornata da un evento tragico e luttuoso per tutto il Paese in una giornata che possa diventare lieta e di speranza. La serata mette in scena una singolare fusione tra la fanfara dell'Arma dei carabinieri e i racconti dei familiari delle vittime delle ...

