Murales di Maradona, visita speciale prima di Napoli-Eintracht: c'è un ex Juve (FOTO) (Di martedì 14 marzo 2023) Gita tra le strade di Napoli per il "principino" Claudio Marchisio. L'ex giocatore della Juventus è stato fotografato in serata davanti allo storico Murales dedicato a Maradona, nei Quartieri Spagnoli. Marchisio davanti al Murales per Maradona? Il motivo riguarda Napoli-Eintracht! Marchisio non si trova lì per caso. L'ex centrocampista infatti domani sera farà parte della squadra di Amazon Prime che commenterà e seguirà direttamente dal campo tutto quello che succederà allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli affronterà l'Eintracht Francoforte in una sfida da dentro o fuori. Guidato da Alessia Tarquinio, Marchisio commenterà pre e post partita.

