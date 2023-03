Mr Kennedy | ”L’introduzione personale sul ring è stata un’idea di Paul Heyman”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 marzo 2023) Ken Anderson, conosciuto in WWE come Mr., nel passato di sicuro non è stato presentato come l’uomo di punta della compagnia, ma di sicuro è riuscito a farsi notare soprattutto nel periodo che va dal 2005 al 2009. Di sicuro Mr.era molto conosciuto per la presentazione “fai da te” che aveva sul, e durante un’intervista con WrestlingNewsCo ha dato credito aper aver avuto questa idea mentresi trovava nel territorio di sviluppo della WWE. “è arrivato, ed ha preso in mano la parte creativa. Mi ha detto “ Stanotte voglio che vai là fuori, metti da parte il presentatore sul, e poi fai tu la tua stessa introduzione. Solo tu sai come farla.”” L’ex United States Champion ha ...