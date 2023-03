Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diretta #Porto-#Inter: segui LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… -

Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio do Dragão,e Inter si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League ...... Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da. (foto Lapresse)- Inter probabili formazioni(4 - 4 - 2): Diogo Costa; Manafà, Marcano, Pepe, Zaidu; Franco,...... ricco post - partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da. PROBABILI FORMAZIONI: ...

Moviola Porto Inter: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Al do Dragão, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Porto e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio do Dragão, Porto e Inter si ...Nel martedì di Champions League, l'Inter approda ad Oporto per difendere l'1-0 dell'andata e staccare il biglietto per i quarti di finale per la prima volta dal 2011. Battere i lusitani non sarà sempl ...