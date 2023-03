Moulin Rouge: come finisce il film? (Di martedì 14 marzo 2023) Rivisitazione rock della Boheme, Moulin Rouge è considerato ad oggi come il miglior film diretto da Buz Lurhman. Ovviamente, trattandosi di una rivisitazione operistica il finale non può che essere drammatico. Satine (Nicole Kidman), la stella del Moulin Rouge e la cortigiana più desiderata, scopre che è malata di tisi in modo irreversibile. Nello stesso momento, poi, le viene rivelato che il Duca (Richard Roxburgh) ha intenzione di uccidere il suo amato Christian (Ewan Mcgregor). L’unico modo per salvarlo è fargli credere di non amarlo, consegnandosi completamente nelle mani dello spregevole Duca. Così, la sera della prima dello spettacolo, Christian irrompe in teatro e prova ad offendere e ferire Satine, convinto che la donna lo abbia illuso fin dal primo momento per abbandonarlo in ... Leggi su cultweb (Di martedì 14 marzo 2023) Rivisitazione rock della Boheme,è considerato ad oggiil migliordiretto da Buz Lurhman. Ovviamente, trattandosi di una rivisitazione operistica il finale non può che essere drammatico. Satine (Nicole Kidman), la stella dele la cortigiana più desiderata, scopre che è malata di tisi in modo irreversibile. Nello stesso momento, poi, le viene rivelato che il Duca (Richard Roxburgh) ha intenzione di uccidere il suo amato Christian (Ewan Mcgregor). L’unico modo per salvarlo è fargli credere di non amarlo, consegnandosi completamente nelle mani dello spregevole Duca. Così, la sera della prima dello spettacolo, Christian irrompe in teatro e prova ad offendere e ferire Satine, convinto che la donna lo abbia illuso fin dal primo momento per abbandonarlo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmelaCusmai : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi La gente è il più grande spettacolo del mondo e, Non si paga il biglietto Bukowski Henri de Toulouse-Lautr… - Norb_Lawrence : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi La gente è il più grande spettacolo del mondo e, Non si paga il biglietto Bukowski Henri de Toulouse-Lautr… - patuc12 : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi La gente è il più grande spettacolo del mondo e, Non si paga il biglietto Bukowski Henri de Toulouse-Lautr… - PaolaToogoodxme : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi La gente è il più grande spettacolo del mondo e, Non si paga il biglietto Bukowski Henri de Toulouse-Lautr… - Kate27630419 : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi La gente è il più grande spettacolo del mondo e, Non si paga il biglietto Bukowski Henri de Toulouse-Lautr… -