Motomondiale | Espargaró operato all' avambraccio | sarà pronto per Portimao

(Di martedì 14 marzo 2023) Barcellona, 14 mar. -(Adnkronos) - Aleixè statoall'destro dopo la fibrosi muscolare patita durante i test MotoGp die che l'aveva costretto a concludere in anticipo il suo lavoro in pista in entrambe le giornate. Lo ha annunciato lo stesso pilota dell'Aprilia, pubblicando una foto, sorridente, dalla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona post operazione. Poi è arrivato anche il comunicato della casa di Noale: "L'intervento di pulizia ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota il recupero in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo". Dunque, nessun dubbio: il catalanoper il Gp del Portogallo ache aprirà il Mondiale 2023.

'La nuova Aprillia non è male' Ai microfoni di Sky,aveva commentato così il fastidio ... Il2023 sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a cura di Sandro ...... lì sulla pista di Portimao dove inizierà il2023 domenica 26 marzo. Il tempo di recupero dopo l'intervento chirurgico è stimato in circa 10 giorni.finirà sotto i ferri domani ...Aleixfinisce sotto i ferri. Dopo gli esami svolti a Barcellona, il pilota dell'Aprilia dovrà operarsi al braccio destro per la fibrosi muscolare patita ai test in Portogallo, mentre il tunnel ...