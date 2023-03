Moto | Aprilia | Espargarò operato all' avambraccio destro

(Di martedì 14 marzo 2023) Aleixaveva riscontrato un affaticamento all'durante i testGP a Portimao dello scorso fine settimana. Per questo il pilota dell'Racing si è sottoposto, tra ...

Aleix Espargarò aveva riscontrato un affaticamento all'avambraccio destro durante i test MotoGP a Portimao dello scorso fine settimana. Per questo il pilota dell'Racing si è sottoposto, tra ieri e oggi, a una serie di test presso la Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona. I controlli hanno evidenziato una fibrosi al muscolo per cui si è resa ...

Per questo il pilota dell'Aprilia Racing si è sottoposto, tra ieri e oggi, a una serie di test presso la Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona. I controlli hanno evidenziato una fibrosi al ...