Mostrarsi senza trucchi e senza filtri è un manifesto di auto accettazione | sempre più importante sui social

(Di martedì 14 marzo 2023) La tendenza beauty più attuale?in pubblico così come si è, al naturale,trucco, e vale anche per le star. Struccarsi resta un gesto potente, come ha dimostrato Lady Gaga agli Oscar 2023, togliendo ongni rimasuglio del trucco teatrale del red carpet per un’esibizione intima e reale, in cui sul palco, c’era solo lei,. Come lei, molte le altre star che sposano la voglia dilibere e au naturel, smorzando per un attimo la forte pressione che nasce dal dover essereimpeccabili. Startrucco sui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando L… - _Melaninpoppin_ : RT @koala_wednesday: nikita da mesi è paladina del peace & love ma poi passa intere giornate a parlare male di oriana che a differenza sua… - Lycaone : RT @la_kuzzo: Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando La canzone… - _urfavearies_ : RT @koala_wednesday: nikita da mesi è paladina del peace & love ma poi passa intere giornate a parlare male di oriana che a differenza sua… - patriziavarche1 : RT @koala_wednesday: nikita da mesi è paladina del peace & love ma poi passa intere giornate a parlare male di oriana che a differenza sua… -

Startrucco, non solo Lady Gaga agli Oscar.al naturale è un manifesto Da Lady Gaga sul palco degli Academy Awards a Melissa Satta, Alessia Marcuzzi e Anne Hathaway.trucco è un gesto di rivendicazione di sé e auto accettazione, sempre più importante sui social di Barbara Rossetti L a tendenza beauty più attualein pubblico così come si ...... presente all'evento AI in Focus - Digital Kickoff, è pronto pernella sua nuova versione. il Generative Pre - Trained Transformer (GPT) ha assimilato una quantitàprecedenti di ...Le immagini erano diventate rapidamente virali sui social, un affronto per le leggi iraniane che vietano alle donne di ballare in pubblico e divelo. Le ragazze sono state ...

Star senza trucco, non solo Lady Gaga agli Oscar. Mostrarsi al naturale è un manifesto Io Donna

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica”, aveva scritto la cantante. I vip che non hanno paura di mostrarsi fragili Le rivelazioni di Anna Tatangelo arrivano ...