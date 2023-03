Mosca | ' Non riconosciamo il Tribunale internazionale | per anni avete ignorato il Donbass'

(Di martedì 14 marzo 2023) La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale(Cpi) dell'Aja. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass. Ha poi aggiunto: "Per molti,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : La consigliera Pd di Milano, anziché prendersela con borseggiatrici e ladruncoli, stigmatizza chi li filma con lo s… - LegaSalvini : Annalisa #Chirico: 'Il mondo al rovescio: se ti derubano, zitto e mosca. Solidarietà ai milanesi e a chi non si ras… - il_cappellini : Mica penserete che i georgiani vogliano democrazia e libertà? Per guru tv, prof squilibrati, generali buttiglioni,… - Livia_DiGioia : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… - LTapparella : @LegaSalvini Zitto e mosca non è un caso, giusto? -

Il Cremlino "riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aia".risponde così ai mandati di arresto per crimini di guerra contro funzionari russi annunciati ieri dalla Cpi. E ...... dal momento che la Russia, cheha firmato lo statuto di Roma istitutivo del tribunale, ...ha deportato bambini e adolescenti ucraini in Russia per affidarli a famiglie russe, ma lo ha fatto ...... sottolineando quindi che con la 'Tunisia che è nel caos e la Libia chetrova pace', la comunità internazionale se ne deve 'fare carico' ma 'penso anche alla Nato'. L'influenza diin Nord ...

Ucraina: Peskov, 'Mosca non riconosce giurisdizione Cpi' (2) Civonline

Quali conseguenze potrebbe avere per Vladimir Putin la perdita della guerra in Ucraina E' uno scenario che molti analisti stanno ipotizzando, visto che - secondo l'Institute for the study ...La reazione di Pechino, così come di Mosca, non si è fatta attendere. Dalla Cina il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha denunciato la «mentalità da Guerra fredda» del programma Aukus.