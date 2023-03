Morto Vincenzo Spera | il presidente di Assomusica investito da uno scooter a Genova

(Di martedì 14 marzo 2023) Ildie fondatore della Duemilagrandi eventila scorsa notte adopo essere statoda una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Soccorso dal personale del 118 è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove èal punto di rianimo del Pronto Soccorso. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una. Grave anche il guidatore della moto, che è ricoverato all'ospedale Galliera.

E' morto a Genova investito da una moto il presidente di Assomusica, Vincenzo Spera. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in corso Magenta, nei pressi dell'abitazione di Spera che stava att ...