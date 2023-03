Morto sul palco il rapper Costa Titch

(Di martedì 14 marzo 2023) Ilsudafricanodomenica 12 marzo dopo essere collassato due volte suldurante un’esibizione al Festival Ultra South Africa. L’artista era nato il 10 settembre del 1995. La causa della morte, al momento, non è stata resa nota.: i video che riprendono la tragedia diventano virali Nei video girati dai fan si vede ilcadere a terra una prima volta per poi rialzarsi e per poi ricadere a terra. Le persone presenti sulhanno provato a soccorrerlo ma senza successo. Le parole della famiglia e degli organizzatori del Festival Su Twitter gli organizzatori del Festival Ultra South Africa hanno scritto: “Siamo devastati dall’improvvisa perdita dell’amato artista sudafricano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Collassa sul palco durante il concerto, morto il rapper Costa Titch - il_cappellini : Il giorno dopo la tragedia il ministro dell'Interno Piantedosi va sul posto e dice in sostanza che la colpa di chi… - Spenk78 : RT @Giancky26: Il rapper sudafricano #CostaTitch , 28 anni, è morto improvvisamente sul palco ieri sera durante un concerto. #nessunacorre… - Panterarossa01 : @Trekker1956 @MadameA02 Sul profilo dell' ultimo pirla che ha scritto che 'è morto e defunto' ho trovato della roba… - Spenk78 : RT @LaStampa: Collassa sul palco durante il concerto, morto il rapper Costa Titch -

Repubblica dedica uno spazio fisso alle mortilavoro. Una Spoon River che racconta le vite di ciascuna vittima, evitando che si trasformino in ... E'di lavoro a 68 anni , lui che era in ...Il rapper Costa Titch , famoso per il brano da 45 milioni di visualizzazioni su Youtube Big Flexa , èl'11 marzopalco di un concerto a Johannesburg. Il musicista, 28 anni, si stava esibendo quando è collassato all'improvviso. La polizia ha annunciato di aver aperto un'indagine per risalire ...Lo diranno le persone quando sarò. Se tutti sapessero subito individuare la grande arte, Van ... tu fai una vita di quel tipo Diciamo che non ho una vita rilassata, vivolimite tra vita e ...

Costa Titch, il rapper è morto sul palco durante il concerto in Sudafrica Sky Tg24

Lì dove ha trovato la morte, in sella alla sua Enduro 125 ... avvalorata da alcuni video girati sul posto, è quella della corsa clandestina. Una gara improvvisata tra gli amici del paese, o un vero e ...Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato investito da un treno: l'episodio si è verificato tra le stazioni di Arcene e Treviglio, in provincia di Bergamo ...