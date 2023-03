Morto nello scontro con la bici Una ricostruzione cinematica per stabilire le cause dell'incidente (Di martedì 14 marzo 2023) L'ha disposta la procura per accertare la dinamica. Svolto l'esame esterno sulla salma di Fulvio ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) L'ha disposta la procura per accertare la dinamica. Svolto l'esame esterno sulla salma di Fulvio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Morto nello scontro con la bici Una ricostruzione cinematica per stabilire le cause dell’incidente - matpedrini : @AniMatMigrante @marmoacolazione @ZazSimone @umberrated Dai Ciro. Guarda una partita pre 2014. Guarda una partita d… - iltirreno : Niccolai viveva nel quartiere di Bottegone e lavorava all'Agraria Checchi. Il ricordo degli amici - LorenzoRaschi1 : @lucacohen È l'unico che ha dato due palloni in verticale e nello spazio, con gli ultimi 20 minuti di lanci lunghi… - tusciaweb : Porto, è morto Fabrizio Poggi Civitavecchia – (p.cas.) - Una perdita che ha gettato nello sconforto tante persone… -