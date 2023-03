Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fumettologica : È morto Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog - Moonrider_acme : RT @fanpage: Addio a Luigi Piccatto - fanpage : Addio a Luigi Piccatto - aurapara : RT @Giul_Granato: Luigi Monti. Così si chiamava il morto nr. 207 sul posto di lavoro dall'inizio del 2023. Numeri, questo siamo. Degni di… - DimKhanki : RT @fumettologica: È morto Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog -

Un nuovo lutto ha colpito il mondo della cultura: all'età di 68 anni èPiccatto , fumettista noto soprattutto per essere stato disegnatore di Dylan Dog . La nota di Sergio Bonelli Editore . Chi era il fumettistaPiccatto .Piccatto e il fumetto ...Fotogallery - Addio aPiccatto, storico disegnatore di Dylan Dog le foto 'Bubble World', a Milano la mostra immersiva a tema bolle ecco le cover e alcune immagini Giunti Editore pubblica due nuove collane per ...E'ad Asti a 68 anniPiccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni '70. Nel 1986 è entrato a far parte del team ...

Morto Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog TGCOM

La notizia della morte di Luigi Piccatto è stata comunicata tramite una nota da Sergio Bonelli Editore. Il decesso è avvenuto tra il 13 e il 14 marzo 2023. La nota di Sergio Bonelli Editore si apre ...E' morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani. Nato a Torino nel 1954, Piccatto ha cominciato a disegnare fumetti negli anni '70. Nel 1977 aveva interrotto gli studi ...