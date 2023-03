Morto in un incidente Vicenzo Spera | presidente di Assomusica

(Di martedì 14 marzo 2023) Ildie fondatore della Duemilagrandi eventi Vincenzola scorsa notte a Genova. Aveva 70 anni.è stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere ...

...Spera èla scorsa notte a Genova. Aveva 70 anni. Spera è stato investito da una moto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'è ...L'è avvenuto proprio nei pressi della sua abitazione. Vincenzo Spera è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove èal ...L'è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Vincenzo SperaSoccorso dal personale del 118 è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove èal ...

Travolto da uno scooter mentre attraversava la strada: è morto così il promoter Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi. L’incidente è avvenuto ieri sera a Genova in corso Magenta ...Dall’analisi sui resti si cercherà di capire se l’incidente possa essere avvenuto per un malore, se l’uomo sia morto sul colpo a causa dell’impatto o se la morte sia sopraggiunta per le fiamme.