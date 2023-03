Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moretti_carlo : @GuidoCrosetto Questo che racconto è fantasia. Un caporale dell'esercito in libera uscita, quando bisognava uscire… -

Alessandra, deputata del Pd, ha riportato l'attenzione sulle responsabilità dell'esecutivo. "La destra ha per anni fomentato e strumentalizzato il tema dei migranti e oggi si ritrova con un ...

Moretti (Pd) richiama il governo su Cutro: “Ancora non ci ha spiegato il mancato soccorso” Globalist.it

Moretti (Pd) richiama il governo Meloni sulla questione Cutro: «Vogliamo risposte, non se la cavano con le battute e le passerelle o peggio con il karaoke ma solo con la politica».