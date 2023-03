Moratti: «L’Inter si gioca la stagione col Porto e Inzaghi il futuro!» (Di martedì 14 marzo 2023) A parlare di Porto-Inter, Moratti. L’ex presidente nerazzurro convinto sull’importanza vitale della partita di questa sera in Portogallo. Non solo per la squadra, ma soprattutto per Inzaghi FONDAMENTALE ? A Radio Punto Nuovo Sport, si è collegato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, il quale ha parlato della gara di questa sera: «Porto-Inter può valere la stagione delL’Inter, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions League. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro della società. Fiducia a Simone Inzaghi? Senza dubbio, stando ai numeri e dimenticando il campionato, può portare ancora alcuni trofei alla squadra. Di certo, il suo futuro dipenderà molto dalla gara di ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) A parlare di-Inter,. L’ex presidente nerazzurro convinto sull’importanza vitale della partita di questa sera ingallo. Non solo per la squadra, ma soprattutto perFONDAMENTALE ? A Radio Punto Nuovo Sport, si è collegato l’ex presidente nerazzurro Massimo, il quale ha parlato della gara di questa sera: «-Inter può valere ladel, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions League. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro della società. Fiducia a Simone? Senza dubbio, stando ai numeri e dimenticando il campionato, può portare ancora alcuni trofei alla squadra. Di certo, il suo futuro dipenderà molto dalla gara di ...

