Moratti | «Il Napoli è un orgoglio per tutta l’Italia»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter. Moratti ha parlato della sfida di questa sera tra Porto e Inter valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le parole di Moratti sull'Inter: «Porto-Inter può valere la stagione dell'Inter, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro della società. Fiducia a Simone Inzaghi? Senza dubbio, stando ai numeri e dimenticando il campionato, può portare anche alcuni trofei alla squadra. Di certo, il suo futuro dipenderà molto dalla gara di questa sera». C'è tempo anche per parlare della stagione del Napoli. Secondo l'ex presidente nerazzurro oltre alla bravura degli azzurri si deve ...

