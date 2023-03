Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 22JAlex : Morata non segna mai. MAI. Al 96' mi fa saltare la bolletta. Impazzisco. - Giusepp55243096 : @pasquale_zumbo @EdoardoMecca1 @Il_Mago_KK Llorente peggiore stagione della sua vita, Higuain è passato dal farne 3… - ZazSimone : @AnotherBrick94 @rvotebannate Llorente mai reso chissà quanto ovunque, e ruotava con Tevez e Morata. Onesto. Morata… - JMCLuigi : @Campanelli11 Il Morata versione ala è la roba più assurda che ho visto fare ad Allegri. Ho dovuto pure leggere che… - massimonosenzo1 : @tiazorlo @ivangallo80 @marcoconterio Higuain ha detto che giocava a centrocampo, Tevez gli ha dato del cagon in mo… -

GIRONA - Grazie ad un gol diin pieno recupero, l'Atletico Madrid espugna il campo del Girona, guadagna tre punti preziosi in classifica e agguanta il terzo posto, staccando la Real Sociedad , prossimo avversario della ...Ho rischiato di morire' Alice Campello, come sta dopo il parto e quegli strani segni sul braccio: 'Anche a voi è capitato' Alice Campello torna allo stadio con la piccola Bella, Alvaro......si tatua la data di nascita di Bella: 'Lezione di vita' Alice Campello torna allo stadio con la piccola Bella, Alvaroe le dedica un gol Il racconto choc di Alice Campello L'...

Morata segna ed esulta con la Dybala Mask. La Joya reagisce così Corriere dello Sport

I colchoneros trionfano 1-0 grazie all'ex Juve nel posticipo che ha chiuso il 25° turno del campionato spagnolo ...Da Bernardeschi e Chiellini in Usa a Emre Can e De Ligt in Germania fino a Morata: sono tanti gli ex bianconeri sparsi per il mondo andati a segno nell'ultimo turno di campionato ...