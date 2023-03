Morata esulta alla Dybala E la Joya ringrazia

(Di martedì 14 marzo 2023) In Liga spunta lamask. L'Atletico Madrid ieri ha battuto il Girona in trasferta grazie al gol nel recupero diche ha festeggiato...

I due sono grandi amici tanto che Paulo insieme alla compagna Oriana , sono stati scelti come padrino e madrina di Bella, l'ultima figlia della famiglia. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ...GIRONA - Grazie ad un gol diin pieno recupero, l'Atletico Madrid espugna il campo del Girona, guadagna tre punti preziosi in classifica e agguanta il terzo posto, staccando la Real Sociedad , prossimo avversario della ...Fin dal fischio iniziale infattiera stato preso di mira dai suoi ex tifosi che gli urlavano contro di tutto e lo appellavano come un ' Rata ', un ' Topo '. Proprio per questo motivo, quando ...

Morata segna ed esulta con la Dybala Mask. La Joya reagisce così Corriere dello Sport

Morata esulta “alla Dybala” e la Joya gli risponde: siparietto tra i due ex Juve dopo il gol dell’attaccante con l’Atletico Madrid – FOTO Alvaro Morata al 90' ha firmato il gol vittoria per l’Atletico ...L’ennesima prova dell’amicizia tra Paulo Dybala e Alvaro Morata Curioso episodio quello andato in scena nel match di ieri sera tra Girona e Atletico Madrid, risolto da Álvaro Morata con un gol in pien ...