MoonSwatch | l’orologio Omega e Swatch che fa impazzire tutti

Leggi su moltouomo

(Di martedì 14 marzo 2023) Ha fattogli amanti dell’orologeria e non solo, è il progetto lanciato da, nato circa un anno fa, per una collaborazione unica della storia dell’orologeria. Nasce così il nuovoBioceramic; l’interpretazionedella più grande iconail Moonwatch. Un vero e proprio must have. Un orologio andato in breve tempo sold out così come indicato anche sul sito di: ”A causa della straordinaria richiesta da parte dei fan didi tutto il mondo, non sono attualmente disponibili a magazzino scorte sufficienti della collezione Bioceramic. Stiamo lavorando in modo incessante dietro le quinte per realizzare gli 11 modelli ...