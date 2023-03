Montaruli (Fdi) sconta la condanna per peculato nella Vigilanza Rai (Di martedì 14 marzo 2023) Giorgia Meloni, ancora alla vigilia delle elezioni, si diceva contraria all'eccessivo 'permissivismo' del sistema giudiziario dicendo che le condanne dovevano essere scontate fino in fondo. Ma nel ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Giorgia Meloni, ancora alla vigilia delle elezioni, si diceva contraria all'eccessivo 'permissivismo' del sistema giudiziario dicendo che le condanne dovevano esserete fino in fondo. Ma nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloFicarra : RT @trimarchi_ft: Augusta Montaruli pupilla della Meloni che l'ha voluta Sottosegretaria per meriti dopo le gite a Predappio, condannata da… - susanna769 : RT @mbartolotta63: La #Montaruli si dimette dopo la condanna e dopo neanche un mese rientra dalla finestra in commissione vigilanza TV. #Fd… - Stefani69792161 : RT @mbartolotta63: La #Montaruli si dimette dopo la condanna e dopo neanche un mese rientra dalla finestra in commissione vigilanza TV. #Fd… - susanna769 : RT @trimarchi_ft: Augusta Montaruli pupilla della Meloni che l'ha voluta Sottosegretaria per meriti dopo le gite a Predappio, condannata da… - ToninoR118 : RT @mbartolotta63: La #Montaruli si dimette dopo la condanna e dopo neanche un mese rientra dalla finestra in commissione vigilanza TV. #Fd… -