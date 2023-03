(Di martedì 14 marzo 2023) Haquattro anni e cinque mesi di carcere la, accusata di aver lasciato cadere da una, il 31 maggio 2022, un bimbo di 13 mesi che accudiva a Soliera, nel Modenese. L'udienza del processo a suo carico, in cui rispondeva di tentato omicidio, si è svolta questa mattina. Ilera caduto da un'altezza di circa tre metri e le sue condizioni erano apparse subito gravi.

La donna, aveva confessato di averlo fatto cadere, non riuscendo però a dare una spiegazione razionale al gesto compiuto, riferendo di una sorta di stato di catalessi in un momento ... SOLIERA (Modena) - Ha patteggiato 4 anni e 5 mesi di reclusione, la babysitter che alla fine di maggio dello scorso anno lasciò cadere dalla finestra il bambino di un anno che accudiva a Soliera. L'udienza questa mattina in tribunale a Modena.

Monica Santi, la babysitter che lanciò un bambino dalla finestra ha patteggiato la pena Sky Tg24

Ha patteggiato quattro anni e cinque mesi di carcere la babysitter, Monica Santi, accusata di aver lasciato cadere da una finestra, il 31 maggio 2022, un bimbo di 13 mesi che accudiva a Soliera, nel ...Ha scelto di patteggiare la babysitter Monica Santi che, per il suo gesto, era accusata di tentato omicidio nei confronti del piccolo. La babysitter 32enne aveva confessato le proprie responsabilità, ...