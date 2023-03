Mondiali 2030, il Marocco si candida con Spagna e Portogallo (Di martedì 14 marzo 2023) Il Marocco prende il posto dell’Ucraina e si aggiunge a Spagna e Portogallo per una candidatura congiunta in vista del Mondiale 2030. Nella storia la federazione marocchina ha più volte presentato la sua candidatura, ma è sempre stata sconfitta. “E’ un inedito nella storia del calcio, questa candidatura congiunta sarà quella dello snodo tra Africa ed Europa, tra Nord e Sud del Mediterraneo, tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo”, le parole di Mohammed VI, il re del Marocco. C’è da superare la concorrenza di un’altra candidatura congiunta: Uruguay–Argentina–Cile–Paraguay. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Ilprende il posto dell’Ucraina e si aggiunge aper unatura congiunta in vista del Mondiale. Nella storia la federazione marocchina ha più volte presentato la suatura, ma è sempre stata sconfitta. “E’ un inedito nella storia del calcio, questatura congiunta sarà quella dello snodo tra Africa ed Europa, tra Nord e Sud del Mediterraneo, tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo”, le parole di Mohammed VI, il re del. C’è da superare la concorrenza di un’altratura congiunta: Uruguay–Argentina–Cile–Paraguay. SportFace.

