Mondiali 2026 | il nuovo format | 48 squadre con 12 gironi da 4

(Di martedì 14 marzo 2023) Il Mondialein programma in Canada, Messico e Stati Uniti sarà allargato a 48e sarà composto da 108 incontri, ovvero ben 40 in più rispetto alla precedente edizione andata in scena tre mesi fa in Qatar. La notizia arriva direttamente dal Consiglio della FIFA tenutosi in Rwanda. Le 48 partecipanti verranno divise in 12da 4: si qualificheranno ai sedicesimi di finale le prime due di ogni raggruppamento e le otto migliori terze. Caduta, quindi, l’ipotesi di sviluppare uncon 16da 3 che avrebbe qualificato al turno successivo le migliori due. Questo anche per garantire la contemporaneità delle partite dell’ultimo turno. La fase ad eliminazione diretta inizia avrà di conseguenze un turno in più. Si inizierà con i sedicesimi e si concluderà con ...

... Una qualificata diretta + una per i play - off UEFA (Europe) : 16 qualificate dirette Mondiale, le sedi della competizione Le città che ospiteranno le partite dei prossimisaranno: ...Un turno in più da giocare Aici sarà dunque un turno da giocare in più , si passerà da sette a otto gare per la fase finale . Il nuovo format prevede che le 48 nazionali vengano ...Secondo le indiscrezioni dell'esperto giornalista del New York Times, Tariq Panja, nel prossimo consiglio direttivo della Fifa dovrebbe essere approvato un nuovo format per il Mondiale(che si svolgerà tra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada). Con le modifiche impotizzate sarebbe la Coppa del Mondo più 'grande' di sempre non solo in termini geografici e di partecipanti, ma ...

Mondiali 2026, la Fifa vicina ad approvare il format a 48 squadre - Sportmediaset Sport Mediaset

NEW YORK (Stati Uniti) - Il Mondiale del 2026 sarà quelli della rivoluzione non solo per il format. Il New York Times infatti riporta che il Mondiale 2026 si svolgerà tra il Messico, gli Stati Uniti e ...La finale negli Stati Uniti è prevista per domenica 19 luglio 2026. Resta inteso che sarebbero necessari ... gli stessi già previsti dai tre Mondiali prima di Qatar 2022. Le preoccupazioni per il ...