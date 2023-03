Mondiali 2006, urtò un ragazzino durante la festa e fu ucciso: due arresti a Napoli (Di martedì 14 marzo 2023) Era l'anno dei Mondiali in Germania del 2006. La Nazionale italiana vince la Coppa del Mondo. durante i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio un ragazzino con una bandiera: viene ucciso poco... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) Era l'anno deiin Germania del. La Nazionale italiana vince la Coppa del Mondo.i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio uncon una bandiera: vienepoco...

