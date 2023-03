Mondiali 2006 | per sbaglio urta un ragazzino e viene ucciso

(Di martedì 14 marzo 2023): durante i festeggiamenti, per la vittoria dell’Italia, un uomoperune i fratelli di quest’ultimo lo uccidono Omicidio durante i, presi i responsabili. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 2 persone. Si tratta di L.T. e N.T., 45 e 43 anni, il secondo già detenuto per altra causa, ritenuti gravemente indiziati dell’omicidio di Michele Coscia, commesso con l’aggravante del metodo mafioso il 9 luglio del. Dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di ...

Michele Coscia era in strada, a Napoli la sera del 9 luglio del. Festeggiava la vittoria della Nazionale italiana aidi calcio in Germania . Per il suo omicidio, consumato proprio quella notte, i carabinieri hanno arrestato due persone a Napoli. L'...Fu vittima di una vendetta, Michele Coscia, ucciso il 9 luglio dela Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai, solo per avere involontariamente colpito il fratellino dei suoi assassini con la bandiera che stava sventolando. A fare ...Era l'anno deiin Germania del. La Nazionale italiana vince la Coppa del Mondo . Durante i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio un ragazzino con una bandiera: viene ucciso poco dopo. Oggi, dopo 17 ...

Era l'anno dei Mondiali in Germania del 2006. La Nazionale italiana vince la Coppa del Mondo. Durante i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio un ragazzino con una bandiera… Leggi ...Avrebbero raggiunto e ucciso la vittima in presenza di molte altre persone, due delle quali rimasero accidentalmente ferite due ...