Mondiale per Club FIFA: ecco la formula (Di martedì 14 marzo 2023) Nel consiglio odierno la FIFA ha stabilito i criteri di partecipazione per la squadre al Mondiale per Club Il consiglio odierno della FIFA ha reso noti i criteri di partecipazioni alla prossima Coppa del Mondo per Club, che, partendo da giugno 2025, si disputerà a cadenza quadriennale e coinvolgerà 32 Club. Di seguito il comunicato della FIFA. Con un periodo di considerazione che è il quadriennio delle stagioni che terminano nel 2021 e nel 2024, i principi chiave di accesso sono i seguenti: Per le confederazioni con più di quattro slot (Europa 12 posti, Sud America 6): accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale per Club della confederazione e squadre aggiuntive determinate da una classifica per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Nel consiglio odierno laha stabilito i criteri di partecipazione per la squadre alperIl consiglio odierno dellaha reso noti i criteri di partecipazioni alla prossima Coppa del Mondo per, che, partendo da giugno 2025, si disputerà a cadenza quadriennale e coinvolgerà 32. Di seguito il comunicato della. Con un periodo di considerazione che è il quadriennio delle stagioni che terminano nel 2021 e nel 2024, i principi chiave di accesso sono i seguenti: Per le confederazioni con più di quattro slot (Europa 12 posti, Sud America 6): accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale perdella confederazione e squadre aggiuntive determinate da una classifica per ...

