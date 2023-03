Mondiale per Club a 32 squadre: ecco chi parteciperà (Di martedì 14 marzo 2023) Nuovo Mondiale per Club squadre partecipanti – Il Consiglio FIFA si è riunito nella giornata di oggi in occasione del 73° Congresso dell’organo di governo del calcio Mondiale a Kigali, in Ruanda. Diverse le decisioni adottate, a cominciare dal calendario internazionale per il quinquennio 2025-2030 e fino ad arrivare ai criteri per l’accesso al nuovo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Nuovoperpartecipanti – Il Consiglio FIFA si è riunito nella giornata di oggi in occasione del 73° Congresso dell’organo di governo del calcioa Kigali, in Ruanda. Diverse le decisioni adottate, a cominciare dal calendario internazionale per il quinquennio 2025-2030 e fino ad arrivare ai criteri per l’accesso al nuovo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Già il fatto che la Wagner esista per me è incredibile... un esercito mercenario mondiale... roba da medioevo o da… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - Gitro77 : E certo, gli italiani non sanno fare impresa. Sarà per quello che prima dell'ingresso nella UE e nell'Euro eravamo… - MCalcioNews : Mondiale per Club a 32 squadre: ecco chi parteciperà - Rossonerosemper : Al nuovo mondiale per club andranno le 4 vincitrici della Champions League e le prime 8 del ranking con un massimo di 2 per paese. -