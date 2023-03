Mondiale 2026 | le nuove regole Fifa per un torneo extra-large | perché durerà più di un mese

(Di martedì 14 marzo 2023) L’edizionedei Mondiali di Calcio, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la più lunga di sempre. Il Consiglio dellasi è riunito in Ruanda nel suo congresso annuale per stabilire ledella prossima coppa del mondo. E le novità sono notevoli: il numero di squadre partecipanti passa da 32 a 48, mentre il numero complessivo di partite sale da 64 a 104. Come fa notare il sito americano specializzato The Athletic, il numero complessivo di partite dei Mondialisarà superiore al numero delle partite disputate nel 1930, 1934, 1938, 1950 e 1954 messi insieme. L’ultima revisione al format della coppa del mondo è stata fatta nel 1998, lo stesso anno dell’edizione che finora ha mantenuto il record massimo di durata: 33 giorni. Un altro primato destinato a finire nel ...

