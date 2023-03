Mondiale 2026 | ecco la nuova formula Cambia anche il calendario delle nazionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il consiglio #Fifa delibera il nuovo format del #Mondiale a partire dal 2026: 48 squadre. 12 gironi. 104 partite.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE 2026 - La Fifa approva il format a 48 squadre, la finale si giocherà il 19 luglio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE 2026 - La Fifa approva il format a 48 squadre, la finale si giocherà il 19 luglio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALE 2026 - La Fifa approva il format a 48 squadre, la finale si giocherà il 19 luglio - apetrazzuolo : MONDIALE 2026 - La Fifa approva il format a 48 squadre, la finale si giocherà il 19 luglio -

Il Consiglio della Fifa si è riunito prima del 73° Congresso di Kigali, in Ruanda, ha approvato il nuovo format della Coppa del Mondoe delper Club, ma scandito anche il calendario internazionale "accorpando le finestre per le nazionali di settembre e ottobre. Ecco nel dettaglio le principali decisioni. COPPPA DEL ...Ilpiù grande della storia del calcio . Con una nuova formula. A Canada - Usa - Messicoparteciperanno 48 squadre (tra cui 16 europee, tre in più del solito) che verranno divise in dodici ..., il format ripensato Ciò che cambierà sarà la fase a gironi rispetto a quanto era trapelato sin qui, vale a dire sedici gruppi da tre squadre. Ora i gironi saranno comunque composti da ...

Mondiali 2026, la Fifa ha approvato il format a 48 squadre

Nei campionati che si disputeranno in Canada, Messico e Usa saranno ammesse sedici nazionali in più e si passerà da 64 a 104 partite ...Un'abbuffata senza precedenti. I prossimi Mondiali di calcio, che si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026 avranno ben 40 partite in più rispetto a quanto accaduto in Qatar. Questo perché ...