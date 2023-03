Mobilità green, al LetExpo riconoscimento per il Gruppo Di Martino (Di martedì 14 marzo 2023) VERONA (ITALPRESS) – riconoscimento per il Gruppo Fratelli Di Martino. Al LetExpo di Verona il presidente di Mercedes-Benz Trucks, Maurizio Pompei, ha consegnato all'azienda siciliana che da oltre 50 anni opera nell'ambito dei servizi per l'autotrasporto intermodale e nella logistica, una targa per eActros, il truck 100% elettrico di Mercedes, ritirato nei mesi scorsi per conto della consociata Niinivirta Transport.Niinivirta, azienda ecofriendly del Gruppo Di Martino e prima realtà in Italia ad effettuare consegne in ambito urbano utilizzando veicoli 100% elettrici, ha l'obiettivo di trovare soluzioni di trasporto green per migliorare la qualità dell'aria e del traffico. La flotta è inoltre strutturata per adeguarsi a qualsiasi tipo di esigenza del cliente, partendo ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) VERONA (ITALPRESS) –per ilFratelli Di. Aldi Verona il presidente di Mercedes-Benz Trucks, Maurizio Pompei, ha consegnato all'azienda siciliana che da oltre 50 anni opera nell'ambito dei servizi per l'autotrasporto intermodale e nella logistica, una targa per eActros, il truck 100% elettrico di Mercedes, ritirato nei mesi scorsi per conto della consociata Niinivirta Transport.Niinivirta, azienda ecofriendly delDie prima realtà in Italia ad effettuare consegne in ambito urbano utilizzando veicoli 100% elettrici, ha l'obiettivo di trovare soluzioni di trasportoper migliorare la qualità dell'aria e del traffico. La flotta è inoltre strutturata per adeguarsi a qualsiasi tipo di esigenza del cliente, partendo ...

