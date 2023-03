Mobilità docenti 2023, per il trasferimento nel comune di titolarità non si hanno punti per le esigenze di famiglia (Di martedì 14 marzo 2023) Le esigenze di famiglia si valutano nella sola Mobilità territoriale, ossia nei trasferimenti, eccetto un solo caso. Vediamo quale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Ledisi valutano nella solaterritoriale, ossia nei trasferimenti, eccetto un solo caso. Vediamo quale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, per il trasferimento nel comune di titolarità non si hanno punti per le esigenze di famiglia - Ticonsiglio : ??Mobilità Docenti 2023 2024: date, domanda, come funziona Tutte le informazioni sulle procedure per presentare doma… - orizzontescuola : Mobilità 2023. Docenti neoimmessi, assunti GPS e straordinario bis: vincolo triennale. Cosa si può fare - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: inserimento scuole, distretti e comuni. Guida per immagini - Civetta46262114 : RT @robertocalienno: Domande di mobilità 2023/24, il 13 marzo alle 17.30 consulenza in diretta con Attilio Varengo su Orizzonte Scuola. L'e… -