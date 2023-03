Mobilità, dirigenti scolastici in piazza per rimuovere i vincoli: “Oltre 1200 vogliono tornare a casa” [VIDEO INTERVISTE] (Di martedì 14 marzo 2023) I dirigenti scolastici hanno protestato davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito martedì 14 marzo per denunciare i vincoli che impediscono la loro Mobilità da regione a regione. L'articolo Mobilità, dirigenti scolastici in piazza per rimuovere i vincoli: “Oltre 1200 vogliono tornare a casa” VIDEO INTERVISTE . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Ihanno protestato davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito martedì 14 marzo per denunciare iche impediscono la loroda regione a regione. L'articoloinper: “

