Missione longevità | il medico degli astronauti ci spiega in un libro come vivere a lungo e bene

(Di martedì 14 marzo 2023) Primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Stati Uniti, Filippo Ongaro è stato per annidi equipaggio dell’Esa. In questovuole fornire una visione completa e scientifica dipossiamo migliorarci sulla Terra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... broby68 : “Missione Longevità”: il nuovo libro del Dr. Filippo Ongaro - tecnomedics : “Missione Longevità”: il nuovo libro del Dr. Filippo Ongaro - LibriGratisClub : Missione longevità. Dall'esperienza con gli astronauti le strategie per vivere bene e a lungo - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Missione longevità. Dall'esperienza con gli astronauti le strategie per v… -

l'Associazione Italiana Medici Anti - Aging, presenta in anteprima il suo nuovo libro edito da Sperling & Kupfer -(che esce il 14 marzo).Il libro intende fornire una visione completa e scientifica di cosa si può fare per coltivare e ottimizzare una sana. Il 14 marzo esce, il nuovo libro del Dr. Filippo Ongaro. Primo italiano a essersi certificato in medicina anti - aging e medicina funzionale negli USA, per anni il Dr. Ongaro è stato medico d'...Ladelle auto del marchio a 6 stelle è ampiamente condivisa dall'artista bolognese. La ... ZEUS SPORT Sponsor tecnico del tour Il brand Zeus ha iniziato la suanel mondo dello sport ...