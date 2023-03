Mission | Impossible 7 | un salto nel vuoto nel primo poster

Leggi su tuttotek

(Di martedì 14 marzo 2023) Neldi7 vediamo Tom Cruise lanciarsi nelin quello che è lo stunt clou del film Tom Cruise come noto non si tira mai indietro di fronte a uno stunt, sia pure il più pericoloso. E in questo ultimo: Impossibile, arrivato ormai al settimo capitolo della saga, sicuramente non mancheranno. Lo stunt più sbandierato finora è sicuramente quello che vede il protagonista lanciarsi nelcon una motocross, ed è proprio questo quello che viene immortalato nelufficiale di7. È infatti da oggi disponibile la prima locandina di7, il nuovo film della saga con Tom Cruise ...