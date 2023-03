Minori: Zampa (Pd), 'stop è sottovalutazione di un superiore interesse bambini' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nello stop alla registrazione dei bambini nati da persone di sesso maschile c'è la sottovalutazione di un diritto che riguarda i Minori, ma non deve essere un diritto minore. Si tratta del 'superiore interesse' che dovrebbe accompagnare tutte le scelte che li riguardano #diritti". Lo scrive in un tweet la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nelloalla registrazione deinati da persone di sesso maschile c'è ladi un diritto che riguarda i, ma non deve essere un diritto minore. Si tratta del '' che dovrebbe accompagnare tutte le scelte che li riguardano #diritti". Lo scrive in un tweet la senatrice Sandra, capogruppo Pd in commissione Affari sociali.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Minori: Zampa (Pd), 'stop è sottovalutazione di un superiore interesse bambini' - - stefanodeferra2 : @szampa56 Zampa scusi: in un paese democratico l'interprete del diritto è il magistrato. Che decide questo è diritt… - RossiGiampiero1 : RT @francobaietti: “MIGRANTI PAGANO PER MANDARE FIGLI IN ITALIA, È INVESTIMENTO” A farsi mantenere dagli italiani grazie alla famigerata Le… - Silvano61597632 : RT @francobaietti: “MIGRANTI PAGANO PER MANDARE FIGLI IN ITALIA, È INVESTIMENTO” A farsi mantenere dagli italiani grazie alla famigerata Le… - FigliContesi_21 : @Sciarm686 @ilmanifesto Davvero vuoi parlarci dei #Minori Non Accompagnati #MSNA , che la legge #Zampa vieta di ri… -