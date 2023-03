Minori | Tinagli Pd | ' destra discrimina bambini'

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Al Senato laboccia la proposta di regolamento Ue sui figli delle coppie gay, nei comuni arriva la circolare del prefetto per vietare le registrazioni dei bimbi . Sul fronte dei diritti questo governo si avvicina pericolosamente al confine ungherese : un comportamentotorio nei confronti deiche francamente non mi sarei aspettata da una premier donna e mamma”, così sui social l'eurodeputata del Pd Irene, Presidente della commissione Econ a Bruxelles.

