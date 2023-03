Milano-Torino 2023, i velocisti scaldano i motori in vista della Sanremo (Di martedì 14 marzo 2023) Agli archivi la Tirreno-Adriatico, stravinta da Primoz Roglic, si entra nella settimana della Milano-Sanremo. In vista della Classicissima, che si svolgerà sabato con l’arrivo nella città dei fiori anticipato dal Poggio, negli ultimi anni sempre decisivo, arriva in soccorso la Milano-Torino, che svolgendosi tre giorni prima rappresenta un gustoso antipasto. Arrivata all’edizione numero 104, la corsa ha compiuto una netta inversione ad U dallo scorso anno. Cambiando periodo ed obiettivo. Fino al 2021 era un gran bel viatico in vista del Giro di Lombardia, tanto che l’albo d’oro vede, fra i numerosi vincitori, tanti uomini capaci di andare forti in salita come Alberto Contador, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot e Primoz Roglic, per ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Agli archivi la Tirreno-Adriatico, stravinta da Primoz Roglic, si entra nella settimana. InClassicissima, che si svolgerà sabato con l’arrivo nella città dei fiori anticipato dal Poggio, negli ultimi anni sempre decisivo, arriva in soccorso la, che svolgendosi tre giorni prima rappresenta un gustoso antipasto. Arrivata all’edizione numero 104, la corsa ha compiuto una netta inversione ad U dallo scorso anno. Cambiando periodo ed obiettivo. Fino al 2021 era un gran bel viatico indel Giro di Lombardia, tanto che l’albo d’oro vede, fra i numerosi vincitori, tanti uomini capaci di andare forti in salita come Alberto Contador, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot e Primoz Roglic, per ...

